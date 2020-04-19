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التحالف العربي: الحوثيون ارتكبوا 1096 انتهاكًا منذ وقف إطلاق النار في اليمن

11:42 م الأحد 19 أبريل 2020
التحالف العربي: الحوثيون ارتكبوا 1096 انتهاكًا منذ وقف إطلاق النار في اليمن

ارتكبوا 1096 انتهاكًا منذ وقف إطلاق النار


وكالات

رصد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، 1096 انتهاكًا حوثيًا لوقف إطلاق النار الشامل في اليمن، منذ بدء سريان القرار لموجهة وباء كورونا المستجد.

وذكر التحالف في بيان، له مساء اليوم الأحد، أن الخروقات تضمنت أعمالاً عسكرية عدائية استخدمت فيها أسلحة خفيفة وثقيلة وصواريخ باليستية.

وأكد التحالف، التزامه الكامل بقرار وقف إطلاق النار في اليمن، ودعم جهود المبعوث الأممي بها.

الحوثيين الحرب اليمنية التحالف العربي السعودية

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