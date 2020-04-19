أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد القيامة فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

بريطانيا تنفي تقارير عن رفع الإغلاق خلال ثلاثة أسابيع

11:26 م الأحد 19 أبريل 2020
بريطانيا تنفي تقارير عن رفع الإغلاق خلال ثلاثة أسابيع

بريطانيا

لندن - (د ب أ)

نفت الحكومة البريطانية، تقارير عن أن الإغلاق المفروض لإبطاء تفشي فيروس كورونا المستجد، يمكن أن يتم البدء في رفعه خلال ثلاثة أسابيع.

وكانت تقارير صحفية محلية، أفادت اليوم الأحد، بأن الحكومة وضعت خطة على ثلاث مراحل لإنهاء الأغلاق، ويتم بموجبها إعادة فتح المدارس بحلول 11 مايو المقبل، حسب وكالة بلومبرج للأنباء .

وقال مايكل جوف، وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "هذا غير صحيح، ولم نتخذ هذا القرار".

وسجلت المملكة المتحدة 120 ألفا و67 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى مساء اليوم الأحد، إلى جانب 16 ألفا و60 حالة وفاة، حسب موقع وورلد ميتر للاحصاءات.

بريطانيا لندن الحكومة البريطانية فيروس كورونا

الخبر التالى:

يستغلون وباء كورونا.. اليمين المتطرف ينشر الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3144

    عدد المصابين

  • 732

    عدد المتعافين

  • 239

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2394278

    عدد المصابين

  • 611878

    عدد المتعافين

  • 164937

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في مصر: ارتداد عكسي من ذروة الإصابات.. والوفيات ترتفع لـ 7.6%