بريطانيا تنفي تقارير عن رفع الإغلاق خلال ثلاثة أسابيع

لندن - (د ب أ)

نفت الحكومة البريطانية، تقارير عن أن الإغلاق المفروض لإبطاء تفشي فيروس كورونا المستجد، يمكن أن يتم البدء في رفعه خلال ثلاثة أسابيع.

وكانت تقارير صحفية محلية، أفادت اليوم الأحد، بأن الحكومة وضعت خطة على ثلاث مراحل لإنهاء الأغلاق، ويتم بموجبها إعادة فتح المدارس بحلول 11 مايو المقبل، حسب وكالة بلومبرج للأنباء .

وقال مايكل جوف، وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "هذا غير صحيح، ولم نتخذ هذا القرار".

وسجلت المملكة المتحدة 120 ألفا و67 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى مساء اليوم الأحد، إلى جانب 16 ألفا و60 حالة وفاة، حسب موقع وورلد ميتر للاحصاءات.