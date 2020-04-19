أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد القيامة فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

تظاهر قرابة ألفي مستوطن إسرائيلي في تل أبيب ضد الأوضاع السياسية

09:18 م الأحد 19 أبريل 2020
تظاهر قرابة ألفي مستوطن إسرائيلي في تل أبيب ضد الأوضاع السياسية

تظاهر إسرائيل

غزة - (أ ش أ):

احتشد حوالي 2000 مستوطن إسرائيلي بالأعلام السوداء، اليوم الأحد، في ميدان رابين في تل أبيب؛ احتجاجا على المأزق السياسي المستمر.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن المتظاهرين حافظوا على الابتعاد عن بعضهم البعض لمسافة مترين في أماكن مُحددة مسبقًا في الميدان؛ التزاما بقواعد الصحة العامة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى مشاركة عضوين سابقين في الكنيست من حزب "أزرق أبيض" وهما موشيه يعلون ويائير لابيد، بالإضافة إلى رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، في التظاهرات.

هذا المحتوى من

الاحتلال الإسرائيلي غزة مظاهرات تل أبيب فيروس كورونا

الخبر التالى:

فرنسا تسمح بعودة الزيارات في دور الرعاية والمسنين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3032

    عدد المصابين

  • 701

    عدد المتعافين

  • 224

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2295774

    عدد المصابين

  • 587761

    عدد المتعافين

  • 157900

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بينهم أجنبي.. الصحة: 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة