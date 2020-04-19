تظاهر قرابة ألفي مستوطن إسرائيلي في تل أبيب ضد الأوضاع السياسية
غزة - (أ ش أ):
احتشد حوالي 2000 مستوطن إسرائيلي بالأعلام السوداء، اليوم الأحد، في ميدان رابين في تل أبيب؛ احتجاجا على المأزق السياسي المستمر.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن المتظاهرين حافظوا على الابتعاد عن بعضهم البعض لمسافة مترين في أماكن مُحددة مسبقًا في الميدان؛ التزاما بقواعد الصحة العامة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.
وأشارت الصحيفة إلى مشاركة عضوين سابقين في الكنيست من حزب "أزرق أبيض" وهما موشيه يعلون ويائير لابيد، بالإضافة إلى رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، في التظاهرات.
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