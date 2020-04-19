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كوريا الشمالية تكذب ترامب: الزعيم لم يبعث رسائل لك

05:23 م الأحد 19 أبريل 2020
كوريا الشمالية تكذب ترامب: الزعيم لم يبعث رسائل لك

كيم جونج ودونالد ترامب

بيونج يانج - (د ب أ)

قال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، إن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، لم يبعث بأي رسائل مؤخرًا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرغم من أنه من غير الواضح أن ترامب تحدث عن رسائل تم تبادلها بينهما فى الماضى .

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، بأن كوريا الشمالية سوف تقوم بتحليل غرض القيادة الأمريكية من تسريب معلومات لا أساس لها إلى وسائل الإعلام.

وكان ترامب، قد قال في وقت سابق إنه تلقى مؤخرًا ملاحظة لطيفة من الزعيم الكوري الشمالي.

كوريا الشمالية كيم جونج اون دونالد ترامب

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