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الولايات المتحدة تسجل 1891 وفاة جديدة بفيروس كورونا

03:16 ص الأحد 19 أبريل 2020
الولايات المتحدة تسجل 1891 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 1891 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الــ 24 ساعة الماضية، في إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.
وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن عدد حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 690714، بزيادة 29002 عن البيانات السابقة، وفق سكاي نيوز.
وأجرت الولايات المتحدة أكثر من 4 ملايين فحص للكشف عن مصابين جدد بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

الولايات المتحدة فيروس كورونا حالات وفاة

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