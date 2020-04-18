الجيش الروسي يوزع 31 طنًا من المساعدات الإنسانية خلال أسبوع في سوريا

روسيا - (أ ش أ)

أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا، بأن الجيش الروسي، سلم هذا الأسبوع أكثر من 31 طنًا من المواد الغذائية إلى السلطات المحلية، في المناطق الخاضعة للحكومة السورية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم السبت، عن مصدر في المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية قوله إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، جرى توزيع 750 سلة من المواد الغذائية بوزن إجمالي 6.075 طن على المدنيين في محافظة اللاذقية. وفي الفترة من 14 أبريل 2020 حتى الآن، تم توزيع 31.346 طن من المساعدات الغذائية بشكل إجمالي في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية".

وأضاف المصدر "يجري توزيع المساعدات عن طريق السلطات المحلية ، وذلك بسبب القيود المفروضة في البلاد المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".

وذكرت القناة الروسية إن الجانب الروسي في سوريا، قام خلال السنوات الأخيرة، بتنفيذ ألفين و420 فعالية إنسانية، وجرى خلالها تسليم وتوزيع أكثر من 4 آلاف و21 طنًا من المواد الغذائية والمياه المعبأة والمواد الأساسية على المواطنين السوريين. وقدم أطباء وزارة الدفاع الروسية المساعدة لما يقرب من 133 ألف سوري.