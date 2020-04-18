مقتل 24 شخصا وإصابة 45 جراء الفيضانات في الكونغو الديمقراطية
كينشاسا- (د ب أ):
قال مسؤول اليوم السبت إن ما لا يقل عن 24 شخصا لقوا حتفهم، كما نزح الآلاف، جراء فيضانات شديدة ضربت جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال ثيو كاسي، حاكم إقليم "ساوث كيفو" إن 45 شخصا آخرين أصيبوا.
وأضاف، بعد تقييم للأضرار، أن الفيضانات دمرت حوالي 3500 منزل، وأجبرت 77 ألفا و790 شخصا على النزوح.
وارتفع منسوب المياه في بحيرة تنجانيكا ونهر مولونجوي، جنوب شرقي الدولة الواقعة بوسط أفريقيا، في أعقاب هطول أمطار غزيرة.
وكان الطريق الوطني رقم 5 ، وهو طريق سريع رئيسي، ضمن الطرق التي غمرتها المياه.
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