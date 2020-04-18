تحطم طائرة في روسيا ومقتل 3 أشخاص

موسكو (د ب ا)

أسفر تحطم طائرة خفيفة خاصة في إقليم خاباروفسك، في أقصى شرق روسيا، عن مقتل ثلاثة أشخاص.

ونقلت قناة"روسيا اليوم" عن متحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية، قوله اليوم السبت: "إن طائرة خفيفة تحمل علامة تجارية "إل 4" سقطت أثناء تنفيذها رحلة تدريبية على بعد 30 كيلومترا من مدينة خاباروفسك".

وأضاف المتحدث:"وفق المعلومات الأولية، قضى في الحادث ثلاثة أشخاص كانوا على متن الطائرة".