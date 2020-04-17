إيطاليا تعلن تسجيل ٥٧٥ وفاة جديدة بفيروس كورونا

وكالات:

‏أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا تسجيل 575 وفاة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع الإصابات.

وكانت السلطات الإيطالية أعلنت الخميس، تسجيل 525 حالة وفاة جديدة بوباء "كوفيد-19"، فيما سجلت 3786 إصابة جديدة في ارتفاع ملحوظ مقارنة بعدد أمس الذي وصل إلى 2667 حالة.

وأعلنت سلطات الدفاع المدني في مؤتمر صحفي أنه "تم تسجيل 525 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 20170"، في ارتفاع عن عدد أمس الذي بلغ 578 وفاة.

بينما أشارت السلطات الإيطالية إلى أن عدد الإصابات شهد صعودا ملحوظًا "فتم تسجيل 3786 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 168941 حالة"، وكان عدد المصابين الأربعاء 2667 حالة.

جدير بالذكر أن إيطاليا تعد من أكثر دول العالم تأثرا بفيروس كورونا المستجد، ولذا فرضت السلطات الإيطالية الحجر الصحي في البلاد، اعتباراً من 10 مارس الماضي، بما في ذلك التنقل بين المدن والبلدات، باستثناء الضرورة القصوى، واعتمدت كذلك فرض الغرامات على منتهكي الحجر، بمبلغ 3 آلاف يورو.

كان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أعلن بوقت سابق، أن الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا في إيطاليا سيتم تمديدها حتى 3 مايو.

وبوقت سابق، صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق