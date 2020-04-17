حاكم نيويورك: تسجيل 630 وفاة جديدة بكورونا و2000 إصابة

وكالات:

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وصلت إلى 2000 حالة، وهي تمثل انخفاضا طفيفا عن الأيام السابقة.

وأضاف كومو، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أنه تم تسجيل 630 وفاة جديدة بالفيروس.

هذا وأعلن حاكم الولاية أمس الخميس، تمديد حالة الإغلاق في الولاية حتى ١٥ مايو المقبل، في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

فيما أضافت سلطات مدينة نيويورك، الثلاثاء، حوالى 4 آلاف شخص، إلى العدد الإجمالي للوفيات بها، موضحة أنهم لم يخضعوا لفحوص تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، لكن ملابسات وفاتهم ترجح أنها ناجمة عن الوباء.