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سويسرا تسجل 346 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

02:49 م الجمعة 17 أبريل 2020
سويسرا تسجل 346 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

فيروس كورونا

جنيف - أ ش أ

أعلنت وكالة الصحة العامة في سويسرا، اليوم الجمعة، تسجيل 346 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية و42 حالة وفاة.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - "أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 27078 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للوفيات 1059".

من جهة أخرى، تخطط الحكومة السويسرية اعتبارًا من 27 أبريل الجاري لتخفيف تدريجي للقيود والإجراءات التقيدية التي فرضتها في البلاد بسبب وباء "كورونا".

وأوضحت أنها ستتيح للمستشفيات العمل في كل القطاعات وستسمح بفتح محلات تصفيف الشعر والمساج، على أن يعقب ذلك فتح المدارس الابتدائية والمتاجر والأسواق اعتبارًا من 11 مايو المقبل، وستشمل المرحلة الثالثة فتح المدارس الثانوية والمهنية والجامعات اعتبارًا من الثامن من يونيو القادم.

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فيروس كورونا سويسرا محلات تصفيف الشعر محلات المساج

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