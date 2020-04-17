كورونا يعاود إصابة 163 شخصا في كوريا الجنوبية بعد تماثلهم للشفاء

سول - أ ش أ

أعلنت مراكز كوريا الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أصاب 163 شخصاً بعد تماثلهم للشفاء التام منه وخروجهم من الحجر الصحي، مما يمثل 2% من جميع المتعافين من المرض داخل كوريا الجنوبية.

وذكرت المراكز - في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن نتائج اختبار كورونا جاءت إيجابية مرة أخرى لـ 163 شخصا أو 2.1% من جميع الأشخاص الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم.

وبحسب الفئات العمرية، بلغ العدد 38 شخصا (23.3%) في العشرينيات، و32 شخصا (19.6%) في الخمسينيات و24 شخصا (14.7%) في الثلاثينيات.. واستغرق الأمر فترة ما بين يوم واحد إلى 35 يوما لظهور نتائج الاختبار إيجابية مرة أخرى. وبلغ متوسط الفترة 13.5 يوم.

وطبقا لنتائج الفحص الذي أجرته السلطات الصحية على 137 من بين الـ 163 شخصا، ظهرت أعراض طفيفة على 61 شخصا (43.9%).

ولم يتم الإبلاغ عن انتقال العدوى الثاني بين 294 شخصا، كانوا على مخالطة مع الأشخاص الذين جاءت نتائج اختبار الفيروس لهم إيجابية مرة أخرى.. ومن بين الـ 294 شخصا، جرت مراقبة 38 شخصا لمدة 14 يوما وتتم مراقبة 256 شخصا حاليا.