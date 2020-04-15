السعودية : 493 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الوفيات 79

الرياض- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5862.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا بالمملكة .

وقال المتحدث باسم الصحة السعودية ، د. محمد عبدالعالي ، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 79 حالة ، مشدداً على أهمية الاستمرار بممارسة التباعد الاجتماعي، وكذلك ممارسة أسلوب الحياة الصحي للوقاية من الفيروس المستجد.

وأضاف إن 70 إلى 80% من الحالات تكون الأعراض لديهم بسيطة ولا تحتاج إلى العناية الفائقة ، إلا أنه قال إن حوالي 5 إلى 10% من الحالات قد تتدهور بشكل كبير، وإذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب فقد تتدهور بعض هذه الحالات وتصل إلى حد الوفاة .