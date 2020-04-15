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جوتيريش: الوقت ليس مناسبا لتقليل موارد منظمة الصحة العالمية

04:43 ص الأربعاء 15 أبريل 2020
جوتيريش: الوقت ليس مناسبا لتقليل موارد منظمة الصحة العالمية

أنطونيو جوتيريش

نيويورك - (د ب أ):
اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الثلاثاء أن الوقت ليس "مناسبا" لتقليل موارد منظمة الصحة العالمية.

وقال جوتيريش في بيان ردا على وقف الولايات المتحدة تمويل المنظمة بدعوى فشلها في التعامل مع جائحة فيروس كورونا ، إن أزمة الفيروس "غير مسبوقة في حياتنا وتتطلب استجابة غير مسبوقة".

وأضاف أنه "من الواضح ، أنه في مثل هذه الظروف ، ربما يكون للوقائع نفسها قراءات مختلفة من كيانات مختلفة".

وتابع جوتيريش: "بمجرد أن نطوي في النهاية صفحة هذا الوباء ، يجب أن يكون هناك وقت للنظر إلى الوراء بالكامل لفهم كيفية ظهور هذا المرض وانتشار دماره بسرعة في جميع أنحاء العالم ، وكيف كان رد فعل جميع المعنيين بالأزمة".

وأكد الأمين العام للمنظمة الدولية :"ستكون الدروس المستفادة ضرورية للتصدي بفعالية لتحديات مماثلة ، ربما تنشأ في المستقبل. ولكن الآن ليس هذا الوقت".

وتابع :"بما أنه ليس الوقت (المناسب) ، فإنه ليس الوقت المناسب أيضًا لتقليل الموارد لعمليات منظمة الصحة العالمية أو أي منظمة إنسانية أخرى في مكافحة الفيروس".

أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية

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