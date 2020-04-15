ولاية واشنطن تقاضي فيسبوك بسبب إعلانات سياسية
واشنطن - (د ب أ):
رفع المدعي العام لولاية واشنطن بوب فيرجوسون دعوى قضائية الثلاثاء على شركة فيسبوك، متهما إياها ببيع إعلانات سياسية دون الكشف عن المعلومات للعامة، وفقا لمتطلبات قانون تمويل الحملات الانتخابية للولاية.
وتسعى الدعوى إلى استصدار أمر قضائي يطالب فيسبوك بإخضاع جميع الإعلانات السياسية للتفتيش العام، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.
يشار إلى أن مكتب فيرجسون عمل على تسوية دعوى مماثلة ضد فيسبوك في كانون أول/ديسمبر 2018 حيث دفعت الشركة 238 ألف دولار في شكل تعويضات وتكاليف قانونية ورسوم.
ومنذ نوفمبر 2018، باعت شركة فيسبوك مئات الإعلانات إلى 171 لجنة سياسية في ولاية واشنطن، حسب بيان صادر عن مكتب فيرجسون.
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