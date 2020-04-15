أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

ولاية واشنطن تقاضي فيسبوك بسبب إعلانات سياسية

02:32 ص الأربعاء 15 أبريل 2020
ولاية واشنطن تقاضي فيسبوك بسبب إعلانات سياسية

المدعي العام لولاية واشنطن بوب فيرجوسون

واشنطن - (د ب أ):
رفع المدعي العام لولاية واشنطن بوب فيرجوسون دعوى قضائية الثلاثاء على شركة فيسبوك، متهما إياها ببيع إعلانات سياسية دون الكشف عن المعلومات للعامة، وفقا لمتطلبات قانون تمويل الحملات الانتخابية للولاية.

وتسعى الدعوى إلى استصدار أمر قضائي يطالب فيسبوك بإخضاع جميع الإعلانات السياسية للتفتيش العام، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن مكتب فيرجسون عمل على تسوية دعوى مماثلة ضد فيسبوك في كانون أول/ديسمبر 2018 حيث دفعت الشركة 238 ألف دولار في شكل تعويضات وتكاليف قانونية ورسوم.

ومنذ نوفمبر 2018، باعت شركة فيسبوك مئات الإعلانات إلى 171 لجنة سياسية في ولاية واشنطن، حسب بيان صادر عن مكتب فيرجسون.

واشنطن شركة فيسبوك دعوى قضائية قانون تمويل الحملات الانتخابية

الخبر التالى:

الأمم المتحدة تنقل شحنة طبية عاجلة لمقاومة كورونا في إفريقيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2350

    عدد المصابين

  • 514

    عدد المتعافين

  • 178

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1949210

    عدد المصابين

  • 467818

    عدد المتعافين

  • 123348

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حرب الـ4 ساعات.. ماذا حدث في وكر خلية الأميرية الإرهابية؟ (تغطية خاصة)