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الجزائر: 13 وفاة و87 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

06:38 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
الجزائر: 13 وفاة و87 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

وفيات كورونا

وكالات

سجلت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم الثلاثاء، 13 حالة وفاة جديدة، و87 إصابة مؤكدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلاً عن وزارة الصحة في البلاد، ارتفاع أعداد وفيات كورونا إلى 326 وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات حتى اليوم 2070.

وأعلنت الصحة الجزائرية، عن تماثل 90 مصابًا للشفاء من الوباء، ما يرفع حصيلة المتعافين من المرض إلى 691 شخصًا.

وفيات كورونا الجزائر وزارة الصحة الجزائرية فيروس كورونا

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