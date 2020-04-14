الجزائر: 13 وفاة و87 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة
وكالات
سجلت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم الثلاثاء، 13 حالة وفاة جديدة، و87 إصابة مؤكدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلاً عن وزارة الصحة في البلاد، ارتفاع أعداد وفيات كورونا إلى 326 وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات حتى اليوم 2070.
وأعلنت الصحة الجزائرية، عن تماثل 90 مصابًا للشفاء من الوباء، ما يرفع حصيلة المتعافين من المرض إلى 691 شخصًا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
2190
عدد المصابين
-
488
عدد المتعافين
-
164
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2019320
عدد المصابين
-
448655
عدد المتعافين
-
119483
عدد الوفيات
إعلان