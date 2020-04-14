أعلى حصيلة وفيات يومية بـ"كورونا"..60 حالة في 24 ساعة بإندونيسيا

جاكرتا- (د ب ا):

سجلت إندونيسيا، الثلاثاء، أعلى حصيلة وفيات يومية لديها بفيروس كورونا.

وقالت مجموعة العمل الخاصة بمكافحة الفيروس إن حصيلة حالات الوفاة بالفيروس ارتفعت إلى 459 حالة بعد تسجيل 60 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم المجموعة أحمد يوريانتو إن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 4836 حالة بعد تسجيل 282 حالة إصابة جديدة.