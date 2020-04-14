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العدد تضاعف في 12 يوماً.. 2 مليون إصابة بكورونا حول العالم

02:17 ص الثلاثاء 14 أبريل 2020
العدد تضاعف في 12 يوماً.. 2 مليون إصابة بكورونا حول العالم

فيروس كورونا

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد عتبة 2 مليون إصابة على مستوى العالم، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحددة والصين وإيران وتركيا.

وأظهر الإحصاء الذي أجرته الجامعة، ومقرها الولايات المتحدة، أن عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها حول العالم تضاعف تقريبا منذ الثاني من أبريل، بينما استقر عدد الوفيات العالمية عند 119 ألفا و483 حالة.

وسجلت الولايات المتحدة معظم حالات الإصابة، بأكثر من 33% من إجمالي الحالات في العالم، تليها إسبانيا ثم إيطاليا والصين. وحلت ألمانيا في المرتبة الخامسة بأكثر من 130 ألف حالة مؤكدة.

كما سجلت الولايات المتحدة أكثر من 23 ألف وفاة، تليها إيطاليا وإسبانيا.

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