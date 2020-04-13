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ترامب: ساتخذ قريبا قرار إعادة فتح النشاطات الاقتصادية بالبلاد

07:14 م الإثنين 13 أبريل 2020
ترامب: ساتخذ قريبا قرار إعادة فتح النشاطات الاقتصادية بالبلاد

دونالد ترامب

واشنطن - (أ ش أ):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، أن قرار إعادة فتح اقتصاد بلاده حال تراجع خطورة جائحة فيروس كورونا يعود إليه وليس لحكام الولايات، وسيتم اتخاذه "قريبا".

وقال ترامب، في تغريدتين نشرهما على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إنه "بهدف إحداث نزاع وارتباك، تزعم بعض وسائل الإعلام الكاذبة أن القرار بشأن إعادة فتح الولايات يعود إلى الحكام وليس إلى الرئيس الأمريكي والحكومة الفيدرالية. ليكون من الواضح تماما أن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق".

وتابع قائلا: "إنه قرار للرئيس، الأمر الذي يعود إلى أسباب مهمة عديدة. وعلما بذلك، أعمل أنا والإدارة عملا وثيقا مع حكام الولايات، وهذا سيستمر. القرار يعود إليّ، وبالتعاون مع الحكام وبإسهام من آخرين سيتم اتخاذه قريبا".

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