أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

‏نيويورك تعلن ارتفاع الوفيات بكورونا إلى أكثر من ١٠ آلاف حالة

05:58 م الإثنين 13 أبريل 2020
‏نيويورك تعلن ارتفاع الوفيات بكورونا إلى أكثر من ١٠ آلاف حالة

وفيات كورونا

وكالات:

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، تسجيل حوالي ألفي إصابة بفيروس كورونا مقارنة بـ 2500 في اليوم السابق.

وأضاف في مؤتمر صحفي، نقلته فضائية العربية، أن 671 وفاة جديدة والحصيلة تتخطى حاجز الـ10 آلاف.

هذا وتعد ولاية نيويورك أكثر ولاية أمريكية تفشى بها الفيروس المستجد.

وتواجه نيويورك خطر نفاد مسحات فحوص "كوفيد-19وعليها أن تجري الفحوص فقط للمرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات، وفقا لما أعلنته صحة المدينة في مذكرة لمقدمي الرعاية الصحية في نهاية الأسبوع.

وقالت مذكرة الصحة الصادرة يوم 11 أبريل"فيما يستمر تناقص إمدادات مسحات الفحوص، هناك احتمال حقيقي أن تنفد من المستشفيات بالكامل".

وفيات كورونا نيويورك فيروس كورونا

الخبر التالى:

وفاة بحار من طاقم حاملة الطائرات الأمريكية منكوبة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2065

    عدد المصابين

  • 447

    عدد المتعافين

  • 159

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1837785

    عدد المصابين

  • 421515

    عدد المتعافين

  • 113312

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لأول مرة.. الصحة العالمية تعلن كواليس اكتشاف أول حالة كورونا في مصر