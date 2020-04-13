‏نيويورك تعلن ارتفاع الوفيات بكورونا إلى أكثر من ١٠ آلاف حالة

وكالات:

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، تسجيل حوالي ألفي إصابة بفيروس كورونا مقارنة بـ 2500 في اليوم السابق.

وأضاف في مؤتمر صحفي، نقلته فضائية العربية، أن 671 وفاة جديدة والحصيلة تتخطى حاجز الـ10 آلاف.

هذا وتعد ولاية نيويورك أكثر ولاية أمريكية تفشى بها الفيروس المستجد.

وتواجه نيويورك خطر نفاد مسحات فحوص "كوفيد-19وعليها أن تجري الفحوص فقط للمرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات، وفقا لما أعلنته صحة المدينة في مذكرة لمقدمي الرعاية الصحية في نهاية الأسبوع.

وقالت مذكرة الصحة الصادرة يوم 11 أبريل"فيما يستمر تناقص إمدادات مسحات الفحوص، هناك احتمال حقيقي أن تنفد من المستشفيات بالكامل".