مد العمل بالبنك الزراعي حتى الـ 5 مساء لصرف منحة العمالة غير المنتظمة
كتبت- منال المصري:
وافق البنك المركزي المصري، على مد ساعات العمل في البنك الزراعي المصري، حتى الساعة 5 مساء بداية من اليوم وحتى الخميس المقبل لتسهيل صرف منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، بحسب علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري.
ويبدأ البنك الزراعي المصري، اليوم الاثنين، صرف منحة بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لعدد 480 ألف عميل ليفتح فروعه أمام العملاء للساعة 5 مساء.
وقال فاروق، لمصراوي، في وقت سابق، إنه سيتم توزيع صرف المنحة لهذا العدد من العملاء على 4أيام.
وأضاف فاروق أن العميل يصله رسالة بموعد الصرف وذلك اعتبارا من أمس الأحد، ويتعين على العميل الحضور إلى البنك بأصل الرقم القومي وكذلك صورة له، وسيقوم البنك بتسليم بطاقة ميزة للعميل وذلك لتدعيم الشمول المالي.
وذكر أنه على المواطن أن يتوجه في الموعد المحدد له إلى أقرب فرع من فروع البنك الزراعي المتوافرة في جميع أنحاء الجمهورية، بأكثر من ألف فرع لصرف المنحة، وذلك وفقا لمكان الإقامة الخاص بالمواطن.
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