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اختبار الكشف الثاني عن كورونا لرئيس الوزراء البريطاني جاء سلبيًا

03:58 م الإثنين 13 أبريل 2020
اختبار الكشف الثاني عن كورونا لرئيس الوزراء البريطاني جاء سلبيًا

بوريس جونسون

لندن - أ ش أ

ذكرت صحيفة "ذا ديلي تليجراف" البريطانية، اليوم الإثنين، أن نتائج الاختبار الثاني الذي خضع له رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قبل خروجه من المستشفى، أمس الأحد، جاءت سلبية.

وقالت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني: "خضع بوريس جونسون لاختبار مرة أخرى لكوفيد-19 قبل خروجه من مستشفى سانت توماس، وجاءت النتائج سلبية"، موضحة أنه يركز حاليًا على استكمال عملية الاستشفاء في مقر إقامته في تشيكرز في شمال غرب لندن.

وكان جونسون قد دخل المستشفى في 5 أبريل الجاري بعد أيام من اكتشاف إصابته بكوفيد-19 لمعاناته من مشاكل في التنفس، قبل أن يُنقل إلى وحدة الرعاية المركزة، يوم الثلاثاء الماضي، إثر تدهور حالته الصحية.

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بوريس جونسون لندن فيروس كورونا مستشفى سانت توماس

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