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انطلاق الجمعيات العمومية لشركات الكهرباء لمناقشة موازنات العام الجديد

12:32 م الإثنين 13 أبريل 2020
انطلاق الجمعيات العمومية لشركات الكهرباء لمناقشة موازنات العام الجديد

المهندس جابر دسوقي

كتب- محمد صلاح:

بدأت منذ قليل أعمال الجمعيات العمومية لشركات إنتاج الكهرباء، برئاسة المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، لمناقشة موازنات العام المالي الجديد.

ومن المقرر أن يتم عقد أعمال الجمعيات العمومية لشركات القاهرة للإنتاج وغرب ووسط وشرق الدلتا، على أن يتم غدًا انعقاد الجمعيات العمومية لشركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء.

ومن المقرر أن تنعقد أيضًا أولى الجمعيات العمومية لشركات توزيع الكهرباء التسع لمناقشة موازنات العام الجديد لشركات توزيع مصر الوسطى، الإسكندرية ثم يستكمل الأربعاء انعقاد جمعيات شركات جنوب القاهرة، والبحيرة، وشمال الدلتا، وجنوب الدلتا.

وتختتم أعمال الجمعيات العمومية لشركات التوزيع بمناقشة موازنات شركات مصر العليا، القناة، وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

المهندس جابر دسوقي الكهرباء موازنات العام الجديد

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