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رئيس وزراء السودان يوجه باتخاذ تدابير لمنع تفشي كورونا بين النازحين

10:40 م الأحد 12 أبريل 2020
رئيس وزراء السودان يوجه باتخاذ تدابير لمنع تفشي كورونا بين النازحين

عبد الله حمدوك

الخرطوم - (أ ش أ):

وجه رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تفشي وباء كورونا في معسكرات النازحين.

وأصدر حمدوك توجيها خاصا، مساء اليوم الأحد، لوزارة الصحة الاتحادية بالسودان، ووزارات الصحة الولائية وولاة الولايات بضرورة إيلاء اهتمام اضافي ومستمر لصحة النازحين وسكان المعسكرات في ولايات دارفور (غرب السودان) وجنوب كردفان والنيل الأزرق (في الجنوب)، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة لمنع تفشي وباء كورونا في المعسكرات وتوفير كل الرعاية الصحية الضرورية لسكانها.

عبد الله حمدوك الخرطوم فيروس كورونا السودان

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