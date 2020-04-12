تركيا تسجل 97 وفاة و4789 إصابة جديدة بكورونا
06:53 م الأحد 12 أبريل 2020
وكالات
أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، عن تسجيل 97 حالة وفاة جديدة، وإصابة 4789 شخصًا أخرين، بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكشفت الصحة التركية، عن ارتفاع أعداد وفيات كورونا المستجد إلى 1198 حالة وفاة، فيما بلغت أعداد الإصابة في البلاد نحو 56956 إصابة، حتى مساء اليوم.
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