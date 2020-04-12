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تركيا تسجل 97 وفاة و4789 إصابة جديدة بكورونا

06:53 م الأحد 12 أبريل 2020
تركيا تسجل 97 وفاة و4789 إصابة جديدة بكورونا

تسجيل إصابة بكورونا المستجد في تركيا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، عن تسجيل 97 حالة وفاة جديدة، وإصابة 4789 شخصًا أخرين، بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشفت الصحة التركية، عن ارتفاع أعداد وفيات كورونا المستجد إلى 1198 حالة وفاة، فيما بلغت أعداد الإصابة في البلاد نحو 56956 إصابة، حتى مساء اليوم.

فيروس كورونا وزارة الصحة التركية تركيا وفيات كورونا

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