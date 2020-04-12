تركيا تسجل 97 وفاة و4789 إصابة جديدة بكورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، عن تسجيل 97 حالة وفاة جديدة، وإصابة 4789 شخصًا أخرين، بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشفت الصحة التركية، عن ارتفاع أعداد وفيات كورونا المستجد إلى 1198 حالة وفاة، فيما بلغت أعداد الإصابة في البلاد نحو 56956 إصابة، حتى مساء اليوم.