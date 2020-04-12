إندونيسيا: قيود اشد في جاكرتا الكبرى لمواجهة انتشار كورونا

جاكرتا - (د ب أ):

قال مسؤول إندونيسي اليوم الأحد، إن مقاطعة جاوة الغربية تستعد لفرض قيود مشددة على الحياة العامة بالقرب من العاصمة جاكرتا.

وقال محافظ الإقليم رضوان كامل في مؤتمر صحفي إن القيود الاجتماعية واسعة النطاق سيتم تطبيقها في خمس مناطق اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، ولمدة أسبوعين على الأقل، بينما تكثف السلطات إجراء الفحوصات على المواطنين.

وقال كامل إنه "خلال الأسبوعين المقبلين، نحن ملتزمون بإجراء اختبارات بشكل مكثف في جاوة الغربية لرصد الفيروس. وأجرينا حتى الآن 70 ألف اختبار وهدفنا الوصول إلى 100 ألف على الأقل".

ومن المتوقع أن تخضع مقاطعة أخرى في جاكرتا وهي بانتين لقيود مشددة، ما يضع منطقة جاكرتا الكبرى بأكملها، والتي يقطنها 30 مليون شخص، في حالة شبه إغلاق تام.

وتعد جاكرتا الكبرى، بؤرة للفيروس في إندونيسيا، حيث سجلت أكثر من نصف إجمالي حالات الإصابة على مستوى البلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد أن وزارة الصحة سمحت لمناطق بيكاسي وبوجور وديبوك بتطبيق الإجراءات، وفقا لقرار وقعه وزير الصحة تيراوان أجوس بوترانتو في 11 نيسان/أبريل.

وبدأت جاكرتا تطبيق السياسة أمس الأول الجمعة، والتي شملت غلق المكاتب وحظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص والحد من خدمات النقل.

وأكدت إندونيسيا اليوم الأحد تسجيل 399 حالة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 4 آلاف و241 حالة، وفقا للمسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو.

وأكدت اندونيسيا وفاة 46 حالة بالمرض، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 373 حالة، مع تعافي 359 حالة.

يشار إلى أن تدابير التباعد الاجتماعي الجديدة هي جزء من جهود الرئيس جوكو ويدودو لفرض الحجر الصحي على مستوى الأرخبيل من أجل الحد من تفشي الفيروس، وسط توقعات بأن تبلغ أعداد المصابين 95 ألف شخص في البلاد بحلول آخر الشهر المقبل قبل أن تبدأ فى التراجع.

ورفض الرئيس نداءات لغلق المدن والمناطق من أجل وقف تفشي الفيروس، قائلا إن مثل هذه الخطوات الصارمة سوف تلحق الضرر الأكبر بالفقراء .