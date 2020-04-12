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كندا تمرر مشروع قانون لدعم الأجور ضد كورونا

02:27 ص الأحد 12 أبريل 2020
كندا تمرر مشروع قانون لدعم الأجور ضد كورونا

أرشيفية

مونتريال - (د ب أ):
وافق المشرعون الكنديون على مشروع قانون لدعم الأجور بنسبة 75 بالمئة في محاولة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد حيث وصف رئيس الوزراء جاستن ترودو فيروس كورونا بأنه أكبر تحد يواجه جيله حتى الآن.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أنه تم تمرير البرنامج الرئيسي البالغ قيمته 73 مليار دولار كندي (52 مليار دولار أمريكي)- وهو ما يمثل أكثر من ربع الخطة المالية الطارئة للحكومة حتى الآن - في جلسة طارئة لمجلس العموم يوم السبت.

ويسعى البرنامج لوقف موجة ضخمة من الاستغناء عن العمالة، حيث تقدم خلال الأسابيع الأخيرة أكثر من 5 ملايين شخص - ما يساوي ربع العمالة في البلاد- بطلب للحصول على دعم طارئ للدخل .

كندا مشروع قانون دعم الأجور فيروس كورونا

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