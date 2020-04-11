المالية الإيطالية: بلادنا في موقف يشهد تحسنا تدريجيًا

روما- (د ب أ)

قال وزير المالية الإيطالي روبرتو جوالتيري، إن الحكومة لا تزال تركز على الديون المدعومة بشكل مشترك، وأن موقف بلاده يشهد تحسنا تدريجيًا.

وأضاف جوالتيري، أن روما لطالما أكدت أن "آلية الاستقرار الأوروبي" ليست كافية لعلاج الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حسبما نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء قوله فى تصريحات لقناة " راى " الحكومية الإيطالية اليوم السبت.

وأوضح أن إيطاليا، تعتقد أن إصدار الديون المشتركة "سيضع الاقتصاد بأكمله في وضع يجعله يتصدى لهذه الأزمة غير المسبوقة".

ووافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، على حزمة إجراءات لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشى جائحة كورونا بقيمة 540 مليار يورو ما يعادل 590 مليار دولار.