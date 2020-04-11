النمسا تحذر مواطنيها من السفر لأمريكا وتركيا بسبب تفشي وباء كورونا

فيينا - (أ ش أ):

حذرت وزارة الخارجية النمساوية، مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة وتركيا بسبب سرعة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد بالدولتين.

وأفاد بيان للخارجية النمساوية، اليوم السبت، بأن التحذيرات شملت 26 ولاية أمريكية بالأساس.

وقال وزير الخارجية الكسندر شالنبيرج، "أشعر بأنني مضطر لإصدار تحذير من السفر لدولتين هما الولايات المتحدة وتركيا"، مشيرا إلى أن ذلك يرجع للزيادة الكبيرة في معدل الإصابات بفيروس كورونا بهما.

وأشار شالينبرج، إلى أن الدولتين توجهان تحديات كبيرة وظروفا صعبة ونقص القدرة الطبية، إضافة إلى حظر التجول، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي تصدر فيها النمسا تحذيرًا بشأن السفر لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.

واختتم البيان، بأن وزارة الخارجية تنصح بشدة المسافرين النمساويين الذين ما زالوا في الولايات المتحدة بمغادرة البلاد، مناشدا الراغبين في العودة للاستفادة من الرحلات الجوية الطارئة إلى أوروبا التي لا تزال قائمة.