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كورونا.. الصين ترسل فريق خبراء طبيين إلى روسيا

01:34 م السبت 11 أبريل 2020
كورونا.. الصين ترسل فريق خبراء طبيين إلى روسيا

الصين ترسل فريق خبراء طبيين إلى روسيا

وكالات:

أرسلت الصين اليوم السبت، فريقا من الخبراء الطبيين إلى روسيا، للمساعدة في التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما نقلته روسيا اليوم الإخبارية.

وقالت وكالة "شينخوا" الصينية، إن الفريق مكون من 10 خبراء طبيين، غادروا اليوم مقاطعة هيلونغجيانغ الواقعة شمال شرقي الصين متوجهين إلى روسيا.

وأشارت إلى أن الخبراء متخصصين في الاختبارات المعملية والوقاية من الأمراض المعدية والتنفسية والعناية المركزة والطب الصيني التقليدي، وهم من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويحمل الفريق إمدادات طبية تبرعت بها الصين، مثل الكمامات الجراحية وكمامات للوقاية من انتشار العدوى بفيروس كورونا وبدلات وقائية طبية.

وسجلت السلطات الصحية الروسية 106 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا، فيما تجاوز عدد المصابين 13 ألفا.

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