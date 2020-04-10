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تركيا تعلن فرض حظر التجول في 31 مدينة بسبب فيروس كورونا

11:42 م الجمعة 10 أبريل 2020
تركيا تعلن فرض حظر التجول في 31 مدينة بسبب فيروس كورونا

فيروس كورونا

اسطنبول - (د ب أ):

أعلنت الحكومة التركية اليوم الجمعة، فرض حظر التجول في 31 مدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد حاكم اسطنبول علي يرليكايا في تغريدة له عل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر " مساء اليوم الجمعة، أن أكبر مدينة في البلاد ستتأثر بذلك أيضًا.

وقالت وزارة الداخلية على صفحتها في " تويتر" إن سكان العاصمة أنقرة وكذلك المدن الكبرى مثل إزمير وأنطاليا لن يُسمح لهم بمغادرة منازلهم من منتصف الليلة وحتى منتصف ليل الأحد المقبل.

وأعلنت تركيا حتى الآن عن وجود 47029 حالة إصابة بالفيروس الفتاك و 1006 حالات وفاة.

فيروس كورونا حظر التجول تركيا

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