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ترامب: جولة المساعدات المقبلة يجب أن تكون حصريا للشركات الصغيرة

03:03 م الجمعة 10 أبريل 2020
ترامب: جولة المساعدات المقبلة يجب أن تكون حصريا للشركات الصغيرة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن- (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة إن حزم المساعدات الاقتصادية التي ينظرها الكونجرس حاليا يجب أن تقتصر على تعزيز التمويل للشركات الصغيرة لمساعدتها للإبقاء على موظفيها، "دون إضافات".

وقال ترامب في التغريدة التي أورتها وكالة أنباء بلومبرج: "يجب أن يكون لدينا مرحلة رابعة كبيرة من البنية التحتية، مع خفض الضريبة على الرواتب، وأكثر من ذلك".

ويقول ترامب إن الديمقراطيين يعرقلون زيادة التمويل.

فيروس كورونا دونالد ترامب الشركات الصغيرة الكونجرس

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