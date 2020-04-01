البنك الدولي يوافق على مساعدات بـ350 مليون دولار للروهينجا في بنجلاديش

داكا - (د ب أ)



وافق البنك الدولي اليوم الأربعاء على تقديم منح لبنجلاديش بقيمة 350 مليون دولار لدعم مئات الآلاف من اللاجئين الروهينجا المسلمين الذين يتكدسون في مخيمات لاجئين ببنجلاديش.

وبحسب بيان صحفي صادر عن البنك سيتم استخدام هذه الأموال لتوفير الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية والبنية التحتية في مخيمات اللاجئين الروهينجا الفارين من ميانمار.

يذكر أن أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا المسلمين الذين فروا من أعمال القمع في دولة ميانمار المجاورة، يعيشون حاليا في أحد أكبر تجمعات اللاجئين على مستوى العالم بإقليم كوكس بازار جنوب شرق بنجلاديش.

وكان أكثر من 740 ألف لاجئ من مسلمي الروهينجا قد عبروا الحدود إلى بنجلاديش بعد الحملة العسكرية التي شنها جيش ميانمار ضد المسلمين، بدعوى قمع حركة تمرد في آب/أغسطس 2017. وتعرض الكثير من مسلمي الروهينجا للتعذيب والقتل وتعرضت النساء للاغتصاب خلال حملة جيش ميانمار، والتي اعتبرتها الأمم المتحدة نموذجا كاملا لعملية التطهير العرقي.

من ناحيته، قال ميركي تيمبون رئيس بعثة البنك الدولي في بنجلاديش وبوتان إن هذه المساعدات ستخدم كلا من اللاجئين الروهينجا وأفراد المجتمع المحلي في الإقليم، والذين أصبحوا أقلية مع تدفق طوفان اللاجئين من ميانمار قبل سنوات.