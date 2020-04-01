عزل نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة في قرغيزستان بسبب كورونا

موسكو - (د ب ا):

عزل رئيس قيزغزستان سورونباي جينبيكوف اليوم الأربعاء، وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء من منصبيهما، وذلك لإخفاقهما في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

ويشار إلى أن قيرغزستان تتاخم الصين، التي كانت البؤرة الأولى لتفشي الفيروس. وقد سجلت قرغيزستان نحو 100 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأعربت الحكومة عن قلقها من أن العدد الحقيقي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك.

وقال مسؤول بارز اليوم إن الـ111 شخصا المصابين بالفيروس يمكن أن ينقلوا العدوى لنحو 6000 آخرين.

وشدد جينبيكوف خلال اجتماع أمس الثلاثاء على أن ارتفاع أعداد حالات الإصابة بالفيروس يرجع للعمل غير الكافي على تطبيق إجراءات الحماية.

وقد جرى عزل وزير الصحة كوسموسبيك شولبونفايف ونائب رئيس الوزراء التيناي عمربيكوفا من منصبيهما بقرار رئاسي.