أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وصنداونز فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة الطقس تعليق العمرة محمد رمضان

ارتفاع الإصابات بكورونا في دولة الاحتلال إلى 25 حالة

11:18 م السبت 07 مارس 2020
ارتفاع الإصابات بكورونا في دولة الاحتلال إلى 25 حالة

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع من 21 إلى 25 خلال ساعات.

وأضافت "الوزارة" أن الإصابات الجديدة هي لقادمين من إسبانيا وإيطاليا واليونان.

من جانب آخر قال رئيس حكومة تسيير الأعمال بدولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته تسعى إلى تجنيد المراهقين بغرض التعقيم من الفيروس المستجد.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "خلال الـ 48 ساعة الماضية بتنا نلاحظ ارتفاعا في وتيرة الإصابات. وهناك مريض يبلغ من العمر 38 عاما وهو في حالة حرجة. لا يمكننا تقدير وتيرة الإصابات بشكل دقيق لكنها أعلى مما قدرناه. خلال الـ 48 ساعة الماضية أجريت محادثات مع قادة العالم كما بادرت إلى إجراء مؤتمر هاتفي لاستكشاف طرق يمكن من خلالها للدول مساعدة بعضها البعض".

فيروس كورونا إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي إسبانيا إيطاليا اليونان

الخبر التالى:

السفارة الأمريكية: ننسق مع القاهرة لدعم للأمريكيين على سفينة الأقصر
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مائل للحرارة والعظمى في القاهرة 27.. تفاصيل طقس الأحد