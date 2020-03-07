ارتفاع الإصابات بكورونا في دولة الاحتلال إلى 25 حالة

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع من 21 إلى 25 خلال ساعات.

وأضافت "الوزارة" أن الإصابات الجديدة هي لقادمين من إسبانيا وإيطاليا واليونان.

من جانب آخر قال رئيس حكومة تسيير الأعمال بدولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته تسعى إلى تجنيد المراهقين بغرض التعقيم من الفيروس المستجد.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "خلال الـ 48 ساعة الماضية بتنا نلاحظ ارتفاعا في وتيرة الإصابات. وهناك مريض يبلغ من العمر 38 عاما وهو في حالة حرجة. لا يمكننا تقدير وتيرة الإصابات بشكل دقيق لكنها أعلى مما قدرناه. خلال الـ 48 ساعة الماضية أجريت محادثات مع قادة العالم كما بادرت إلى إجراء مؤتمر هاتفي لاستكشاف طرق يمكن من خلالها للدول مساعدة بعضها البعض".