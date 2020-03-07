تركيا تستنكر بيان الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين

أنقرة - (د ب أ):

طالبت وزارة الخارجية التركية، الاتحاد الأوروبي بـ"الإيفاء بوعوده والتزاماته" بشأن اللاجئين، مستنكرة البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول الاتحاد الذي انعقد امس الجمعة بالعاصمة الكرواتية، زغرب.

وقالت الوزارة في بيان أن تركيا أكثر دولة تستضيف بأفضل شكل على أراضيها أكبر عدد من اللاجئين، وأضافت "أن اتهام دولة باستخدام موضوع الهجرة لأغراض سياسية، مؤشر جديد على ازدواجية مواقف الاتحاد التي نواجهها منذ سنوات"حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وتابعت "والحقيقة أن الاتحاد الأوروبي بهذا البيان قد حول هذا الموضوع إلى ورقة سياسية".

وطالب البيان الاتحاد الأوروبي بالإيفاء بالتزاماته ووعوده حيال اللاجئين بموجب اتفاق "إعادة القبول" المبرم مع تركيا عام 2016، وبالالتزام بالقيم الأوروبية المشتركة، وبقوانين الاتحاد، وبالوثيقة المؤسسة له.

كان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي قد دعوا في بيان صدر بعد محادثاتهم في زغرب ، تركيا إلى "التنفيذ الكامل لاتفاق الهجرة المبرم عام 2016 مع بروكسل، مشيرين إلى أنه يدعم جهود تركيا الكبيرة في استضافة المهاجرين واللاجئين".

كانت تركيا قد اعلنت مؤخرا أنها لن توقف بعد الآن المهاجرين الذين يحاولون التوجه إلى أوروبا، عبر حدودها،كوسيلة ضغط على دول الاتحاد الأوروبي التي لا تزال تحت وطأة أزمة الهجرة التي شهدتها في صيف 2015 وذلك لدفعه لدعم موقف انقرة في الصراع في سوريا.