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ايسلندا تعلن حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس كورونا

06:45 ص السبت 07 مارس 2020
ايسلندا تعلن حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس كورونا

ايسلندا تعلن حالة الطوارئ

ريكيافيك - (د ب أ):

أعلنت ايسلندا حالة الطوارئ، الجمعة، بعد اكتشاف إصابة شخصين بفيروس كورونا داخل البلاد.

وهاتان الحالتان هما أول حالات معروفة تصاب داخل البلاد ولا علاقة لها بالسفر الدولي.

وأعلنت ايسلندا يوم الجمعة، تسجيل 6 إصابات جديدة، وقالت وزارة الحماية المدنية وإدارة حالات الطوارئ إن شخصين من بين المصابين الستة أصيبا داخل البلاد.

يذكر أن ايسلندا لديها 43 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأصيب معظم المصابين بالعدوى أثناء سفرهم إلى إيطاليا والنمسا.​

ايسلندا حالة الطوارئ فيروس كورونا

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