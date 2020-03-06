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الصحة العالمية: وفاة 84 شخصًا في العالم بـ"كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

07:39 ص الجمعة 06 مارس 2020
الصحة العالمية: وفاة 84 شخصًا في العالم بـ"كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

منظمة الصحة العالمية

جنيف - أ ش أ:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، تسجيل 84 حالة وفاة بفيروس كورونا في مختلف مناطق العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت المنظمة، وفقًا لقناة "روسيا اليوم": "إن 31 حالة وفاة تم تسجيلها في الصين وحدها، وسجلت 2241 إصابة جديدة بالعالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع عدد المصابين فى بالعالم إلى 95 ألفًا و333 حالة، من بينهم 80 ألفًا و565 حالة في الصين​​​".

وأضافت المنظمة أن عدد الوفيات بالصين بلغ 3015 حالة، وخارجها تم تسجيل 267 حالة وفاة حتى الآن.​

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