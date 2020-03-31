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اليابان تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى ثلث دول العالم

10:33 ص الثلاثاء 31 مارس 2020
اليابان تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى ثلث دول العالم

وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي

وكالات:

قال وزير الخارحية الياباني توشيميتسو موتيجي، إن بلاده تنصح رعاياها بعدم السفر إلى 73 دولة ومنطقة، أو ثلث دول العالم، في وقت تكافح فيه الحكومة لمنع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور، وفق ما نقلته وكالة رويترز الإخبارية.

وقال موتيجي اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستحظر أيضا على الأرجح دخول المواطنين غير اليابانيين من الدول المضافة حديثا إلى القائمة، مثلما فعلت مع الدول السابقة.

وأصدرت الوزارة تحذيرا من السفر إلى دول منها الولايات المتحدة وكندا والصين وكوريا الجنوبية وبريطانيا، لتضاف إلى أكثر من 20 دولة أخرى، معظمها في أوروبا، كانت قد حذرت من السفر إليها في الأسابيع الماضية.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) عن تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة طوكيو، ليتجاوز عدد الإصابات الإجمالي 1700 إصابة مع 55 وفاة في البلاد.

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