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الصين تسجل حالة وفاة واحدة و 48 اصابة جديدة بفيروس كورونا

04:28 ص الثلاثاء 31 مارس 2020
الصين تسجل حالة وفاة واحدة و 48 اصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

بكين - (د ب أ):

أعلنت مفوضية الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء تسجيل 48 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وحالة وفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت السلطات الصحية في البلاد أن جميع حالات الإصابة الجديدة، قادمة من الخارج.

وسجلت الصين حتى الآن 81518 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان في ديسمبر ، و 3305 حالات وفاة. وتعافى من الفيروس 76052 مريضا فيما لايزال 2161 مريضا يخضعون للعلاج.

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