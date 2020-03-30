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أوكرانيا تسجل 480 إصابة بـ"كورونا" و11 حالة وفاة

09:56 م الإثنين 30 مارس 2020
أوكرانيا تسجل 480 إصابة بـ"كورونا" و11 حالة وفاة

رئيس الوزراء فيكتور أوربان

كييف - (أ ش أ):

قال نائب وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو إن بلاده سجلت 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجمل الإصابات حتى الآن 480 حالة.

وأضاف لياشكو - في تصريح أوردته وكالة يوكرينفورم اليوم الاثنين - إن عدد الوفيات بلغ 11 حالة.. مشيرًا إلى أن 6 من المصابين تعافوا من الفيروس.

وقال لياشكو إن غالبية حالات الإصابة سُجلت في كييف (102).. لافتا إلى أن 22% من المصابين تراوحت أعمارهم بين 50 و59 عامًا، و21% بين 30 و39 عامًا و20% بين 40 و49 عامًا.. موضحا أن 52% من المصابين بالفيروس من النساء.

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فيكتور لياشكو أوكرانيا كييف

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