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فرنسا.. ارتفاع الوفيات جراء كورونا إلى 2600 والإصابات تتخطى 40 ألفًا

07:48 م الأحد 29 مارس 2020
فرنسا.. ارتفاع الوفيات جراء كورونا إلى 2600 والإصابات تتخطى 40 ألفًا

ارتفاع الوفيات جراء كورونا في فرنسا

وكالات:

أعلنت السلطات الفرنسية، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اليوم الأحد، إلى ما يزيد عن 40 ألفًا، فيما تخطت الوفيات 2600، بعد تسجيل 292 حالة وفاة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

استخدمت فرنسا قطارين من طراز تي.جي.في الفائق السرعة وطائرة عسكرية ألمانية لنقل أكثر من 36 مريضا بفيروس كورونا في حالة حرجة اليوم الأحد لتخفيف الضغط على المستشفيات المكتظة في شرق البلاد.

وكانت منطقة الشرق الكبير أول منطقة في فرنسا تغمرها موجة من الإصابات بفيروس كورونا ثم انتقلت الموجة بسرعة غربا لتغمر منطقة باريس الكبرى حيث تضيف المستشفيات بشكل يائس أسرة للرعاية المكثفة لمواجهة تدفق المرضى.

ونقل قطارا تي.جي.في 36 مريضا إلى منطقة نوفيل أكيتين في جنوب غرب فرنسا حيث كان طابور من سيارات الإسعاف ينتظر خارج محطة بوردو.

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