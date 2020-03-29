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نيويورك.. حصيلة الوفيات جراء كورونا تقترب من ١٠٠٠ حالة

06:46 م الأحد 29 مارس 2020
نيويورك.. حصيلة الوفيات جراء كورونا تقترب من ١٠٠٠ حالة

حصيلة الوفيات جراء كورونا تقترب من ١٠٠٠ حالة في ني

وكالات:

أعلنت السلطات الأمريكية، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى قرابة ألف حالة، وذلك بعد أشاري 237 حالة وفاة جديدة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "فرض حجر صحي على تيويورك ليس ضروريا"، وذلك بعد تصريحات لحاكم الولاية وصف خلالها الإجراء بأنه "مناف للعقل".

وأضاف أن القرار الأخير اتخذ بناءا على توصيات اللجنة المكلفة بملف فيروس كورونا في البيت الأبيض.

وقال الرئيس ترامب في وقت سابق إن الحجر الصحي قد يُفرض على نيويورك، وأجزاء من نيو جيرسي، وكونيتيكت.

وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الإصابات بالفيروس في الولاية إلى أكثر من 52 ألفا، أي ما يقرب من نصف عدد الإصابات في البلاد كلها.

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