أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

تحطم طائرة في الفلبين ومصرع ٨ أشخاص كانوا على متنها

06:17 م الأحد 29 مارس 2020
تحطم طائرة في الفلبين ومصرع ٨ أشخاص كانوا على متنها

تحطم طائرة في الفلبين

وكالات:
اشتعلت النيران في طائرة خاصة من طراز "ويست ويند 24"، في مطار العاصمة الفلبينية مانيلا "نينوي أكوينو"، ما أدى إلى مصرع الركاب الثمانية الذين كانوا على متنها.
وذكرت وكالة الأنباء الفلبينية، اليوم الأحد "طائرة ويست ويند 24 كانت متجهة إلى هانيدا في اليابان، اشتعلت بمطار نينوي أكوينو الدولي".
وأضافت "التقارير تؤكد أنه لا يوجد ناجين من الحادث".

تحطم طائرة الفلبين سقوط طائرة

الخبر التالى:

مسؤول أمريكي بارز: وفيات كورونا في الولايات المتحدة قد تصل ٢٠٠ ألف

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 576

    عدد المصابين

  • 121

    عدد المتعافين

  • 36

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 642238

    عدد المصابين

  • 139540

    عدد المتعافين

  • 29908

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:3 توجيهات جديدة من السيسي بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا