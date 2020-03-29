تحطم طائرة في الفلبين ومصرع ٨ أشخاص كانوا على متنها
وكالات:
اشتعلت النيران في طائرة خاصة من طراز "ويست ويند 24"، في مطار العاصمة الفلبينية مانيلا "نينوي أكوينو"، ما أدى إلى مصرع الركاب الثمانية الذين كانوا على متنها.
وذكرت وكالة الأنباء الفلبينية، اليوم الأحد "طائرة ويست ويند 24 كانت متجهة إلى هانيدا في اليابان، اشتعلت بمطار نينوي أكوينو الدولي".
وأضافت "التقارير تؤكد أنه لا يوجد ناجين من الحادث".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
576
عدد المصابين
-
121
عدد المتعافين
-
36
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
642238
عدد المصابين
-
139540
عدد المتعافين
-
29908
عدد الوفيات
إعلان