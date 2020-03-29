بابا الفاتيكان في إشارة لمُصابي كورونا: "أفكر في الأشخاص الذين يبكون"

مدينة الفاتيكان- (د ب أ):

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس الأول عن رغبته في أن يكون الأحد الخامس من زمن الصوم هو أحد للدموع، مشيرا إلى المعاناة وسط تفشي فيروس كورونا.

وقال البابا فرنسيس خلال قداس في بيت القديسة مارتا بالفاتيكان، صباح الأحد:"أفكر في الأشخاص الكثيرين الذين يبكون ... الأشخاص المعزولون، في الحجر الصحي، كبار السن ... الأشخاص الذين هم وحدهم، في المستشفى، الآباء الذين لا يتوقعون تلقي رواتبهم ولا يعرفون كيف سيطعمون أطفالهم".

وأضاف البابا: "كثير من الناس يبكون. نحن أيضا، من قلوبنا".

يشار إلى أنه في ظل تفشي فيروس كورونا، لم تعد الفعاليات البابوية الاعتيادية مثل صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد والمقابلة البابوية العامة يوم الأربعاء مفتوحة للجمهور في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، وبدلا من ذلك يتم بثها عبر الانترنت.