تايلاند تسجل 143 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

بانكوك - (أ ش أ):

أعلنت السلطات التايلاندية اليوم الأحد عن تسجيل 143 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1338 والوفيات إلى 7.

وقال المتحدث باسم المركز الحكومى لإدارة حالات كورونا - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن آخر الضحايا هو رجل يبلغ 68 عاما حضر نزال ملاكمة في بانكوك، واتضح وجود مجموعة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في المكان".

يشار إلى أنه فرضت السلطات التايلاندية حظرا في مقاطعات باتاني ويالا وناراثيوات الجنوبية، بينما طلبت من الناس في منتجع بوكيت البقاء في منازلهم بين الساعة 8 مساء و 3 صباحا، تطبيقا لقيود جديدة على التنقل للحد من انتشار كورونا.