قبرص: 17 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع العدد الإجمالي إلى 179 حالة

نيقوسيا - (أ ش أ):

أعلنت السلطات القبرصية عن 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 179، فيما توفي خمسة أشخاص خلال الأيام السابقة جراء الفيروس.

من جانبه، قال ليونتيوس كوستريكي، عضو الهيئة الاستشارية للوباء داخل قبرص (في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية اليوم الأحد) إن ثلاثة من المرضى عادوا مؤخرا من دولة أوروبية، ويطلق عليهم ما يسمى بـ"الحالات المستوردة"، بينما جرى التعرف على 10 أشخاص من خلال تعقب جهات الاتصال المؤكدة بالفعل، بجانب حالة لشخص واحد يعمل في القواعد البريطانية بالجزيرة وثلاث حالات أخرى لاتزال السلطات تبحث وراء جهة إصاباتهم.

وأضاف كوستريكي "أنه تم تأكيد الحالات الـ 179 بعد 5،917 اختبارًا أجراها معهد أمراض الأعصاب وعلم الوراثة وقسم الأحياء الدقيقة بمستشفى نيقوسيا العام.

جدير بالذكر أن قبرص أعلنت يوم 23 مارس الجاري إغلاق الجزيرة حتى 13 أبريل لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وأكدت أن حركة الأشخاص صارت محظورة ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية.