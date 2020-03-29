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الصين تسجل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 5 وفيات جديدة

03:04 ص الأحد 29 مارس 2020
الصين تسجل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 5 وفيات جديدة

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
سجلت الصين 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا علاوة على خمس وفيات جديدة اليوم الأحد، في أحدث الأرقام الصادرة عن لجنة الصحة الوطنية.

ومن بين الحالات المصابة الجديدة، سجلت 44 حالة لأشخاص كانوا في الآونة الأخيرة خارج البلاد، فيما سجلت حالة واحدة تم انتقالها محليا في مقاطعة هنان.

وسجلت جميع الوفيات الخمسة الجديدة في بؤرة تفشي المرض الأولى بمقاطعة هوبي، التي رفعت في الآونة الأخيرة إجراءات غلق المقاطعة الصارمة التي كانت مطبقة منذ يناير.

ومنذ تفشي الفيروس في ديسمبر من العام الماضي، توفي 3300 شخص في الصين بسبب الفيروس الذي أصاب أكثر من 81 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد.

فيروس كورونا الصين حالات وفيات

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