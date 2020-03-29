مطار صبيحة في إسطنبول يعلق جميع الرحلات للحد من انتشار كورونا

اسطنبول - (د ب أ)



جرى تعليق جميع رحلات الطيران، في ثاني أكبر مطار في إسطنبول، صبيحة جوكتشن، بدءا من منتصف ليلة اليوم السبت، عقب انخفاض كبير في أعداد الركاب بسبب وباء كورونا المستجد، حسبما قال متحدث باسم المطار في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال جانان صويصال، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالمطار: "سيتم إيقاف جميع رحلات الطيران من وإلى صبيحة جوكتشن بعد هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية قادمة من رحلة مقررة من ماليزيا قبل منتصف الليل".

أضاف أن عدد الرحلات في مطار صبيحة جوكتشن انخفض بأكثر من 75 % خلال الأسبوع الماضي بسبب الوباء.

ولم يتضح بعد موعد استئناف الرحلات الجوية.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم السبت، عن ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 108 أشخاص، إثر تسجيل 16 حالة جديدة.

وأوضح قوجة، في تغريدة عبر تويتر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بلغ 7402 حالة، بعد تسجيل أكثر من 1700 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفت قوجة إلى إجراء إجمالي 55 ألف و464 فحصا للكشف عن كورونا.

تضاعف الحالات يوميا تقريبا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة في 11 آذار/مارس.

ولم يتم فرض حظر تجول في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة حتى الآن.

وتشمل القيود القائمة إغلاق معظم الأماكن العامة والمدارس والجامعات.

كان الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن أمس الجمعة تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية من تركيا وإليها في إطار الإجراءات الحكومية للحد من الوباء.