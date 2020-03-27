محمد بن زايد يهاتف بشار الأسد ويؤكد دعمه لسوريا في مواجهة كورونا

وكالات:

أكد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس السوري، بشار الأسد، دعم الإمارات، للشعب السوري في "تلك الظروف الاستثنائية" وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

هذا وأعلن القائم بأعمال دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق، المستشار عبد الحكيم إبراهيم النعيمي، أن العلاقات بين بلاده وسوريا "متينة ومتميزة وقوية".

وأضاف النعيمي، في تصريحات سابقة "علاقات البلدين تقوم على أسس واضحة وثابتة قاعدتها لم الشمل العربي عبر سياسة مُعتدلة"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأعرب النعيمي عن أمله في أن "يسود الأمن والأمان والاستقرار ربوع الجمهورية العربية السورية تحت القيادة الحكيمة لفخامة الدكتور الرئيس بشار الأسد".

وأعلنت سوريا، الخميس، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 5 أشخاص.

ولم يكشف وزير الصحة السوري نزار يازجي ما إذا كانت هذه الحالات سورية الجنسية أم تحمل جنسيات أخرى كما أنه لم يحدد الوجهة التي قدموا منها.